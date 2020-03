Aumentos salariais na Função Pública só vão chegar em abril

Os funcionários públicos poderão ter de esperar mais um mês, ou seja, até ao final de abril, para verem refletidos nas suas carteiras os aumentos salariais estabelecidos pelo Governo para 2020.

O Executivo de António Costa tinha manifestado a intenção de proceder a esses acertos com o vencimento de março, no entanto, o diploma só foi promulgado na quinta-feira pelo Presidente da República. Quer isto dizer que o decreto-lei terá ainda de ser publicado em Diário da República e, tendo em conta que o processamento das remunerações tem normalmente lugar a meio do mês, quando este passar a vigorar o processamento de março já terá acontecido e, nesse sentido, não incluiu esse reforço.

Recorde-se que, em 2019, o decreto-lei que determinou o aumento de salários do Estado para 635 euros entrou em vigor a 21 de fevereiro e não foi tido em conta nos salários desse mês. O Governo ainda ordenou um processamento extraordinário, que abrangeu apenas os salários processados pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública. Ou seja, o aumento, em fevereiro, só chegou a cerca de 55 mil dos 680 mil funcionários públicos.

Este ano, as negociações salariais foram encerradas a 20 de fevereiro, sem acordo dos sindicatos, mas com o Governo a dar como "ponto fechado" a atualização das remunerações em 0,3%. Tal vai traduzir-se em aumentos entre os dois e os 19 euros. Em relação aos salários mais baixos, ou seja até 683,13 euros, estabeleceu-se um aumento de 10 euros. As duas posições (a quarta e a quinta) mais baixas da Tabela Remuneratória Única (TRU) sobem, assim, para 645,07 euros e para 693,13 euros, respetivamente, com o salário mínimo da Função Pública a ficar, deste modo, dez euros acima do salário mínimo nacional (635 euros). Os aumentos serão pagos com retroativos a janeiro.



OE 2020 vai ser promulgado na próxima semana

O Presidente da República vai promulgar o Orçamento do Estado (OE) para 2020 na próxima semana, diz o ‘Negócios’. Marcelo quer evitar que o Governo seja obrigado a governar com duodécimos e assegurar que medidas dependentes da promulgação não fiquem empatadas. Belém chegou a apontar uma decisão para esta semana, mas as circunstâncias em que vive agora o País atrasaram esse anúncio.