Aumentos salariais regressam ao Estado

O Executivo de António Costa aprovou esta quinta-feira os aumentos salariais para a Função Pública em 2020. O anúncio foi feito após a reunião de Conselho de Ministros e estabelece que os salários mais baixos, até aos 700 euros, vão ser aumentados em dez euros, ou seja, o escalão dos 635 euros passa para 645 e o dos 683 passa para 693 euros. Já os restantes funcionários públicos têm uma subida de 0,3% no rendimento mensal."A atualização transversal, a primeira que ocorre desde 2009, representa a retoma da normalidade das carreiras da administração pública", reiterou a ministra da Administração Pública. "Passarão a ter uma atualização salarial anual em linha pelo menos com a inflação verificada no mês de dezembro anterior", acrescentou Alexandra Leitão.Este ano, em janeiro, as despesas com pessoal aumentaram 3,8% face a 2019 para 854 milhões de euros, o que resulta do impacto "das medidas relativas ao descongelamento das carreiras, do aumento do emprego público promovido nos últimos anos e do efeito extraordinário da reposição do tempo em algumas carreiras, que se concluirá em 2021", diz o Governo em comunicado.As atualizações salariais são retroativas a 1 de janeiro.A Frente Comum já marcou uma greve nacional para dia 20 de março, por considerar estes aumentos "ofensivos".A Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) também já tinha anunciado uma ação de protesto: vão devolver os aumentos em mealheiros.António Costa pediu um acordo de rendimentos a longo prazo aos parceiros sociais, de forma a que não haja uma "fuga de cérebros" das gerações mais jovens e qualificadas.