Autarca de Barcelos afasta-se da Câmara durante um mês

O presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, suspeito de corrupção na "Operação Teia" e em prisão domiciliária, vai avançar com um pedido de substituição das funções por 29 dias.Na prática, Costa Gomes vai manter-se em funções, mas cede-as ao vice-presidente da autarquia, Maria Armandina Saleiro, como se estivesse de férias ou no gozo de uma licença. O requerimento, segundo a SÁBADO apurou, vai dar entrada na próxima terça-feira. No mesmo dia, o autarca vai pedir ainda ao juiz de instrução para explicar melhor outra das medidas de coacção que lhe foi imposta: a proibição de contactos com funcionários da Câmara.