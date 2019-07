Autarca de Portimão luta para separar hospitais após fusão que considera mal sucedida

"O hospital de Portimão perdeu muito com a fusão com o de Faro e já bateu no fundo. É necessário separar os hospitais", defende, em declarações ao CM, Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão. A situação atual no hospital, que enfrenta uma grande carência de médicos de várias especialidades, será tema de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, marcada para o dia 25 deste mês.

"Gerir um centro hospitalar com hospitais que distam a 70 quilómetros não é possível", realça Isilda Gomes, que considera "ser mais fácil resolver os problemas separados do que juntos". E acrescenta que o hospital de Portimão "serve todo o Barlavento".

A presidente da câmara garante que há "abertura do Governo" para a possibilidade de o hospital de Portimão voltar a ter uma gestão autónoma - a fusão aconteceu em 2013.

Isilda Gomes diz estar "muito preocupada" com o estado do hospital, manifestando "toda a disponibilidade da câmara para ajudar a ultrapassar os constrangimentos". E dá como exemplo que a autarquia colocou à disposição "dois apartamentos para alojamento de médicos". Num desses apartamentos já se encontra um clínico, que trabalha no centro de saúde, e o outro vai acolher, em agosto, "um pediatra", destinado ao hospital.

Segundo a autarca, o País precisa de "repensar" a situação atual, em que a formação dos médicos implica "investimento público", mas depois estes vão "para o privado".