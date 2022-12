O presidente da Câmara de Vieira do Minho, António Cardoso, é acusado pelo Ministério Público (MP) de ter contratado, em 2019, os serviços de um advogado, membro da assembleia municipal, com o intuito de o beneficiar, por pertencer ao partido do executivo municipal (PSD).



A acusação estende-se também ao vereador Afonso Barroso e os três (presidente, vereador e advogado contratado) foram constituídos arguidos pela prática do crime de prevaricação de titular de cargo político.









