Autarca Rui Moreira diz que “desconfiar da classe política é destruir a liberdade”

Rui Moreira diz que "desconfiar da classe política é destruir a democracia e a liberdade", referindo-se à demora do Tribunal de Contas em dar luz verde ao projeto de reconversão do antigo Matadouro do Porto.

O auto de consignação da obra foi assinado, ao início da tarde, por António Costa e pelo presidente da Câmara do Porto.

Já o primeiro-ministro considerou o projeto "fortemente reformador da cidade".

"Sei bem que a luta foi difícil, tivemos de puxar pela imaginação legal para ultrapassar as barreiras que iam surgindo. Levamos quatro anos, mas demoraremos menos até inaugurarmos a obra", afirmou o primeiro-ministro.

A empreitada deverá iniciar em setembro de 2021 e terá um prazo de execução de dois anos. O matadouro irá acolher empresas, ateliês e galerias de arte, além de uma extensão do museu da cidade. O grupo Mota-Engil investirá 40 milhões de euros no projeto.