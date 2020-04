Autarcas desiludidos com “equívoco” de Rui Rio

A carta fechada que o presidente do PSD, Rui Rio, enviou terça-feira aos militantes do partido caiu mal a alguns dos autarcas sociais-democratas ouvidos pelo. "O parágrafo que critica quem se aproveita para atacar o Governo é despropositado e gera equívocos", afirmou aoo presidente da Câmara de Aveiro, José Ribau Esteves.Na missiva, divulgada pela Renascença e a que oteve acesso, Rio escreve: "Não raras vezes, aparecem os que não resistem à tentação de agravar os ataques aos governos em funções, aproveitando-se partidariamente das fragilidades políticas que a gestão de uma tão complexa realidade sempre acarreta". "O juízo é inútil e não faz sentido ser dirigido aos militantes, muito menos aos autarcas", contesta Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga.As críticas dos autarcas ao Executivo por falta de equipamentos de proteção, testes e outros meios clínicos "são contributos para que se melhore a contenção do surto", clarifica o edil de Braga. "Não pode haver mais solidariedade de Ovar para com o Governo, o que não invalida que haja momentos de maior tensão ", afirma Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar e vice-presidente do PSD. "Quero lá saber do meu partido ou o do Governo nesta guerra!", desabafa Ribau.Perante o mal-estar entre os autarcas, a direção do PSD esclareceu aoque as críticas da carta "são gerais e não se dirigem a ninguém". Ribau Esteves revelou ainda que Rio classificou de "mentes perversas" quem quis interpretar o reparo como um ataque interno.Desfeito em parte o equívoco, fica ainda o sabor amargo criado pela "falta de um parágrafo que reconheça, incentive e valorize o trabalho de milhares de autarcas sociais-democratas que estão na linha da frente no combate à pandemia da Covid-19", reclamaram Ribau Esteves e Ricardo Rio.A Assembleia da República vai realizar a sessão solene do 25 de Abril com um terço dos 230 deputados. Esta foi a fórmula encontrada pela conferência de líderes para garantir o distanciamento social.Também por isso, e segundo a porta-voz da conferência de líderes, Maria da Luz Rosinha, do PS, a sessão contará com "alguns convidados" que em vez de se sentarem à frente dos deputados vão ocupar as galerias. A decisão "não reuniu consenso, mas foi apoiada por uma maioria clara".O PS assinala no domingo o 47º aniversário da sua fundação com um programa inteiramente digital por causa da Covid-19. Além das mensagens do secretário-geral, António Costa, e do presidente do partido, Carlos César, será promovido um debate com politólogos e investigadores. O programa de comemorações arranca já amanhã, com a iniciativa ‘Diálogos Entre Gerações’.de março foi quando o Parlamento aprovou o primeiro estado de emergência com os votos favoráveis do PSD. Durante o debate parlamentar, Rui Rio afirmou: "No combate a esta calamidade, o PSD não é oposição, é colaboração".No debate quinzenal seguinte, a 24 de março, Rio abandonou o Parlamento em protesto com a própria bancada que deveria ter apenas 18 deputados em vez dos 36 presentes. Depois do reparo de Ferro Rodrigues, Rio saiu para dar o exemplo.