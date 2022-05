Autarcas sociais-democratas pedem congresso extraordinário sobre descentralização

O presidente dos Autarcas Sociais-Democratas defendeu, esta terça-feira, a realização de um congresso extraordinário da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) sobre descentralização para evitar a saída de mais câmaras e não enfraquecer o interlocutor dos municípios junto do Governo.

Hélder Sousa Silva afirmou à agência Lusa que os Autarcas Sociais-Democratas (ASD) "não aplaudem, mas compreendem" a saída da Câmara do Porto da ANMP, considerando que "o Governo tem vindo sistematicamente a ignorar as reivindicações que os autarcas têm colocado, no que diz respeito à insustentabilidade do modelo preconizado pelo Governo para realizar a descentralização".

"Temos dito e temos justificado que o pacote financeiro em todas as áreas, mas em especial na Educação, é completamente insuficiente", reiterou.