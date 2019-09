Autarquias perderam 12,5 milhões de euros em IMI

As 308 câmaras do País arrecadaram 695,4 milhões de euros em Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no primeiro semestre do ano, menos 12,5 milhões face ao período homólogo de 2018, segundo a ‘Evolução orçamental da Administração Local’ do Conselho das Finanças Públicas, divulgada esta quinta-feira.Tradicionalmente o IMI costuma registar uma evolução positiva na tesouraria dos municípios, mas desta vez verificou-se uma quebra significativa devido às alterações ao código do IMI que entraram em vigor no início de 2019, esclarece o mesmo documento. O adiamento do primeiro pagamento de abril para maio e a redução do valor da primeira prestação de 250 para 100 euros estarão na origem da quebra verificada no IMI, no primeiro semestre.O Imposto sobre Transmissões Onerosas (IMT), a derrama e a venda de terrenos mais do que compensou os efeitos negativos do IMI. No global, os municípios registaram um excedente orçamental de 669 milhões de euros até final do primeiro semestre de 2019, o que representa um acréscimo de 282 milhões face a igual período de 2018.Em excesso de endividamento estão 22 autarquias, menos duas do que no final de 2018.