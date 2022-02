Autarquias sofrem corte de 63 milhões de euros

Quanto mais tarde entrar em vigor o Orçamento do Estado (OE) para 2022, melhor será para as autarquias. É que a proposta que foi chumbada no ano passado prevê um corte de 63 milhões de euros nas transferências para as câmaras, no âmbito da aplicação da Lei das Finanças Locais. E o secretário-geral do PS, António Costa, reeleito com maioria absoluta, já garantiu irá entregar no Parlamento o mesmo documento. Assim, enquanto não for aprovado o Orçamento, as autarquias podem continuar a receber, em duodécimos, as verbas mais avultadas inscritas para 2021.









De acordo com a proposta governamental, os municípios irão receber 3198,8 milhões € este ano, fruto da participação dos municípios nos impostos do Estado, ou seja, menos 1,9% face aos 3262,3 milhões transferidos em 2021. Com a repetição das eleições no círculo da Europa, a instalação da Assembleia da República e a tomada de posse do Governo vão derrapar para finais de março ou inícios de abril, o que irá atirar a data de entrada em vigor do novo Orçamento para a 1 de julho ou mês seguinte. Até lá, as autarquias podem gozar das transferências de 2021, superiores face às previstas para este ano.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) tenciona apresentar “uma proposta de alteração à Lei das Finanças Locais”, quando se iniciar a discussão do Orçamento do Estado para 2022, de modo a reforçar a participação dos municípios nos impostos do Estado, revelou ao autarca socialista, Luísa Salgueiro, que preside àquele organismo.