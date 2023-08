Avaliação da pensão demora mais de 5 meses

A Segurança Social demorou em média 151 dias para se pronunciar o ano passado sobre os pedidos de pensões de velhice, mais 31 do que em 2021. Por detrás da deterioração do tempo de resposta, poderá estar a falta de funcionários, de acordo com um documento dos serviços.



O tempo médio de decisão subiu, “traduzindo-se num aumento geral dos tempos médios de pensões, com um acréscimo de 31 dias (de 120 para 151) em 2022”, segundo o relatório de atividades do Instituto de Segurança Social citado na quarta-feira pelo ‘Jornal de Negócios’.









