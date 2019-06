Avião de Marcelo avaria em África

A casa onde Isaltino Morais nasceu e viveu, único imóvel deixado em herança pelos pais, património do ex-ministro das Cidades, Ambiente e Ordenamento do Território e de uma irmã mais velha, está em degradação total, com sinais evidentes de ter sido deixada ao abandono, sendo considerada pela população da aldeia como a única parte da herança que não terá sido vendida.