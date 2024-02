“Enquanto não se reduzir a despesa e a dívida pública, a atual carga fiscal será difícil de não se manter.” Este é um dos avisos feitos numa análise às propostas sobre impostos apresentadas pelos partidos com assento parlamentar, num trabalho levado a cabo pela equipa do fiscalista Rogério Fernandes Ferreira, antigo secretário de Estado do Governo de António Guterres.









