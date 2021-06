A bandeira portuguesa colocada na entrada principal do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, na praça de Londres, Lisboa, foi este domingo hasteada ao contrário, com a esfera armilar invertida.A situação fez relembrar o episódio de 10 de junho de 2012, quando o então chefe de Estado, Cavaco Silva, fez subir o símbolo nacional na varanda da Câmara de Lisboa de pernas para o ar.“Por lapso [ontem], foi mal colocada. A situação foi corrigida”, adiantou a mesma fonte.