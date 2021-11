O atual presidente do PSD, Rui Rio, é visto por boa parte dos portugueses como o candidato melhor posicionado para ganhar as eleições Legislativas. Segundo o barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV e Jornal de Negócios, 49,3% prefere Rio enquanto 34,3% aposta no outro candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel.