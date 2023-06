Bastonários podem vir a ter de entregar declaração de interesses e património

O Governo poderá obrigar os bastonários das 24 ordens profissionais a entregar ao Tribunal Constitucional uma declaração única sobre os seus rendimentos, património, interesse e incompatibilidades, como acontece com os detentores de cargos políticos.A notícia foi avançada pelo jornal Público que também recorda que o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, o Livre e o PCP já tinham defendido que tal medida fosse aplicada uma vez que os bastonários devem orientar a sua ação segundo o interesse público.Esta é uma das medidas da proposta de lei que deu entrada no Parlamento e que sugere outras alterações nos estatutos, como a criação de um provedor do cliente, a criação de um conselho de supervisão e a obrigatoriedade dos estágios de acesso serem pagos 25% acima do salário mínimo nacional (o que atualmente corresponde a 950 euros).