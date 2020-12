A bazuca europeia que consubstancia o maior esforço financeiro jamais realizado pela União Europeia, no valor de 1,8 biliões de euros, está pronta a disparar. Com a retirada do veto da Polónia e da Hungria, o orçamento comunitário 2021-2027 e o programa de recuperação pós-Covid-19 serão aprovados pela unanimidade dos 27 Estados-Membros.