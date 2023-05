BE acusa Presidente da República e primeiro-ministro de empurrarem o país para o pântano

O BE acusou esta quinta-feira o Presidente da República e o primeiro-ministro de empurrarem o país para o pântano, "agora que não precisam um do outro", e afirmou-se "preparado para o que houver".

"Agora que [Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa] não precisam um do outro [para alcançarem a reeleição e a maioria absoluta, respetivamente] empurraram o país para o pântano", acusou a coordenadora do BE, Catarina Martins, à margem de uma reunião dos líderes dos partidos da esquerda no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Catarina Martins disse que a atual situação política foi provocada pelo "Presidente e primeiro-ministro" que "alimentaram um ao outro a sua continuidade: O primeiro-ministro permitiu ao Presidente um segundo mandato de uma forma muito confortável e o Presidente da República colaborou com o primeiro-ministro no seu número para ter uma maioria absoluta", considerou.