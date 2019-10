BE apresenta queixa na CNE contra falta de acesso à votação de protesto em Braga

O BE apresentou este domingo queixa na Comissão Nacional de Eleições por lhe ter sido recusado o acesso ao resultado da deliberação da assembleia de voto em Maximinos, Braga, sobre o protesto bloquista contra uma "tentativa de persuasão" dos eleitores.O delegado do Bloco de Esquerda (BE), Jorge Vilela, denunciou à Lusa, esta tarde, ter apresentado em Maximinos um protesto por elementos daquela junta de freguesia estarem a "encaminhar" os eleitores para as urnas, apontando que havia ali "uma tentativa de persuasão".Depois de ter sido marcada a deliberação da mesa sobre protesto para as 15h00, até ao fecho das urnas foi recusado dar conhecimento ao queixoso do sentido de voto da deliberação, tendo, segundo disse, os elementos já junta presidida por Luís Pedroso (CDS), continuado "com a mesma atitude" contra a qual protestou."Hoje foi aqui um dia triste para a democracia e o que se passou foi indigno", afirmou Jorge Vilela à Lusa.Perante a recusa de lhe darem a conhecer o resultado da deliberação, o bloquista disse ter "apresentado uma queixa à Comissão Nacional de Eleições" sobre o sucedido, conforme o próprio organismo lhe aconselhou."Apresentei via correio eletrónico a queixa, nos mesmos termos que apresentei à mesa de assembleia de voto", explicou.Ao início da tarde, o presidente a junta, Luís Pedroso, considerou aquelas acusações "inqualificáveis" e que só "podem ser feitas por quem não conhece a realidade", tendo em conta as "alterações de mesas e locais" neste ato eleitoral.Luis Pedroso disse à Lusa "saber bem o lugar" que ocupa: "Eu estava a encaminhar os eleitores para as respetivas meses e secções corretas, alguns dos nossos eleitores já têm idade, não sabiam que basta o cartão de cidadão e estavam como que perdidos", explicou.Para o autarca "numa altura em que a democracia está já consolidada pensar que a presença de alguém vai condicionar o voto de um eleitor só pode vir de alguém que não conhece a realidade".Concorrem hoje a um lugar na Assembleia da República, por Braga, 20 partidos para eleger 19 deputados, num universo de 778.369 eleitores.Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são hoje chamados às urnas para escolher a constituição do parlamento na próxima legislatura e de onde sairá o novo Governo.Esta é a 16.ª vez que os portugueses serão chamados a votar em legislativas, concorrendo a estas eleições um número recorde de forças políticas - 20 partidos e uma coligação - embora apenas 15 se apresentem a todos os círculos eleitorais.No total, são eleitos 230 deputados numas eleições que, ao longo dos anos, têm vindo a registar um aumento da taxa de abstenção.