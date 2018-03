Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

BE chama ao Parlamento ex-conselheiro que já morreu

Partido queria ouvir Bruto da Costa, mas sociólogo morreu em novembro de 2016.

08:41

O Bloco de Esquerda pediu para ouvir em audição o ex-conselheiro de Estado e ex-presidente do Conselho Económico e Social, Alfredo Bruto da Costa, mas o sociólogo morreu a 11 de novembro de 2016, com 78 anos.



Segundo avança o Eco, o requerimento foi entregue à comissão parlamentar responsável pela definição da estratégia para o Portugal 2030, o próximo quadro comunitário.



No entanto, Bruto da Costa não poderá estar presente, por razões óbvias.



O "lapso" foi cometido num requerimento entregue já fora de prazo. De resto, avança o jornal, só o CDS e o PS entregaram os requerimentos dentro do prazo determinado. Mais tarde, o lapso foi corrigido, com o partido liderado por catarina Martins a entregar uma nova versão, com novos nomes.