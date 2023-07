BE considera lucros dos bancos escandalosos e exige medidas ao Governo

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) considerou este sábado escandalosos os lucros de milhões de euros (ME) dos bancos e exigiu ao Governo medidas que os obriguem a baixar taxas de juro nos créditos da habitação.

"Escandaloso é a palavra correta para definir os lucros. Ficamos hoje a saber [...] os dados do primeiro semestre que os bancos ganham 11 milhões de euros (ME) por dia em lucros", reagiu Mariana Mortágua.

Esta responsável falava este sábado aos jornalistas à margem do painel que foi apresentar aos jovens do BE que se encontram no "Acampamento da Liberdade", até dia 31 de julho, em São Gião, Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra.