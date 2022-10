BE considera que faltou mensagem sobre empobrecimento durante festejos do 05 de outubro

O líder parlamentar do BE considerou esta quarta-feira que neste 05 de Outubro faltou uma mensagem do Presidente da República e também do primeiro-ministro sobre o empobrecimento em Portugal devido à inflação.

Em declarações aos jornalistas, na Praça do Município, em Lisboa, no fim da cerimónia comemorativa da Implantação da República, Pedro Filipe Soares qualificou a intervenção do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, como "algo resignada".

"Se a democracia não é um dado adquirido para todo o sempre, ela tem de ser trabalhada quotidianamente, e um dos aspetos que nós tivemos no passado e que ameaça o presente é o descontentamento pela quebra da qualidade de vida, o empobrecimento", disse o deputado e dirigente do BE.