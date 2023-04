BE critica que fique "mais fácil o despejo de inquilinos"

A coordenadora do BE, Catarina Martins, criticou este domingo as propostas do Governo relativas ao pacote Mais Habitação, observando que fica "mais fácil o despejo de inquilinos" e que não há medidas para "baixar os preços das casas".

"Um mecanismo concreto que é conhecido, é tornar mais fácil o despejo de inquilinos, e não há uma única medida para baixar os preços das casas, que são dos mais altos do mundo", disse este domingo Catarina Martins no Cinema Trindade, no Porto.

O jornal Público noticiou este domingo que "os inquilinos que sejam despejados vão passar a ter um prazo de 30 dias para deixarem as habitações a partir do momento em que o requerimento de despejo apresentado pelo senhorio seja aprovado", algo que consta da proposta de lei do Governo do pacote Mais Habitação, que deu entrada no parlamento na sexta-feira.