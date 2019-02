Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

BE de Ovar diz que híbrido da Câmara é mais poluente que carro anterior

12.02.19

A coordenação de Ovar do BE requereu esta terça-feira à Assembleia Municipal esclarecimentos sobre a nova viatura do executivo camarário, criticando o seu elevado preço e que seja um híbrido mais poluente do que o veículo que veio substituir.



Em causa estão as recentes críticas ao facto de o automóvel afeto ao presidente da Câmara, Salvador Malheiro, ser "uma viatura de luxo" pela qual a autarquia está a pagar cerca de 2.000 euros por mês em regime de 'leasing'.



"É uma viatura de luxo cujo modelo base, novo, tem um custo superior a 130.000 euros, isto é, mais do que o dobro do custo de um veículo equivalente ao que estava anteriormente ao serviço do Presidente da Câmara. Não obstante ser um veículo híbrido, tem emissões de CO2 superiores ao [veículo] que estava anteriormente ao serviço e, por essa e outras razões, deita por terra o argumento da sustentabilidade e transição energética", diz o BE em comunicado.



A coordenação local do partido preferia que o presidente da Câmara optasse por outra viatura "que não retire dignidade ao cargo que ocupa, mas [que seja] menos luxuosa e ostentativa" - mesmo que ainda apostada na transição energética.



"Não questionamos a legalidade da opção do município, mas a legalidade não é o único nem principal critério a considerar. Num concelho a braços com graves situações de emergência social, entre outras carências, esta opção é eticamente condenável e 2.000 por mês permitem suportar, por exemplo, dois contratos de trabalho para assistentes operacionais", defende o BE.



Quanto às denúncias de uso indevido das viaturas e cartões de abastecimento da autarquia ao serviço da estrutura nacional do PSD, cuja vice-presidência cabe ao autarca de Ovar, o BE diz que aguardará pelos esclarecimentos em Assembleia para "averiguar a veracidade das acusações" e então se pronunciar.



Questionado sobre este assunto, o presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, remeteu para a Assembleia Municipal todos os esclarecimentos sobre o assunto.



No domingo, o autarca já tinha afirmado à Lusa que a viatura alugada em regime de 'leasing operacional' a uma marca automóvel com produção no concelho "é em segunda mão e custa 2.000 euros por mês só durante um ano", após o que a autarquia "tem opção de a adquirir ou não".



"Está a um valor igual ou equivalente à maioria dos carros híbridos utilizados pelas autarquias portuguesas", afirmou.



No domingo, o CDS de Ovar requereu à Assembleia Municipal que fiscalize o último meio ano de utilização das viaturas da Câmara Municipal para verificar em que medida foram utilizadas pelo presidente em deslocações não relacionadas com atividade autárquica.



À Lusa, o presidente da câmara referiu no domingo que, "por uma questão de rentabilização de recursos e economia de meios", sempre que tem que fazer deslocações a Lisboa procura "otimizar a agenda para incluir na mesma viagem o maior número possível de reuniões".



Salvador Malheiro considerou que as questões levantadas a propósito da utilização dos automóveis "são motivadas por mera perseguição política" ou não deixariam de fora "outras figuras do panorama político nacional".