BE diz que discussão sobre remodelação do Governo é "inútil"

A coordenadora do BE defendeu hoje que a discussão sobre a remodelação do Governo é "inútil" em face da necessidade de resolver os problemas do país, e considerou "bizarra" a forma como alguma oposição se tem comportado.

"Noutros momentos já me pude pronunciar sobre isso, mantenho que a nossa responsabilidade neste momento é responder aos problemas do país. Não vou debater esse assunto, porque acho absolutamente inútil debater isso quando estamos aqui com trabalhadores, mais de 400 trabalhadores da Altice, que podem vir a ser despedidos e quero centrar-me nessa questão", afirmou Catarina Martins, à margem de encontro com trabalhadores da Altice, no Porto.

A líder do Bloco considerou até a atitude de alguma oposição "bizarra".