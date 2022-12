BE diz que faltaram a Costa "respostas concretas" para combater empobrecimento

O Bloco de Esquerda considerou esta segunda-feira que faltaram "respostas concretas" para responder ao empobrecimento dos portugueses na mensagem de Natal do primeiro-ministro, salientando que estão a aumentar "a desigualdade e a injustiça social".

"A mensagem do primeiro-ministro foi uma mensagem que não trouxe nenhuma alternativa à situação de empobrecimento que muitas pessoas vivem em Portugal. O primeiro-ministro pediu confiança, mas não fala nas questões da vida concreta das pessoas, não fala nas grandes dificuldades que as pessoas enfrentam, em parte provocadas pela inflação", afirmou Beatriz Gomes Dias, vereadora municipal em Lisboa e dirigente nacional do BE, em conferência de imprensa na sede do partido.

A antiga deputada realçou que António Costa não se referiu "à realidade dos salários baixos, das pensões baixas e da perda de rendimentos que dificultam o acesso aos bens essenciais".