BE e PCP vão exigir investimento a Costa no próximo Orçamento

O investimento nos serviços públicos – em particular nas áreas da Saúde e da Educação – será um tema incontornável entre as medidas que Bloco de Esquerda e PCP pretendem ver inscritas no Orçamento do Estado (OE) do próximo ano e que deverão colocar sobre a mesa, nas reuniões que esta terça e quarta-feira vão manter com o primeiro-ministro, António Costa.Embora estejam previstos encontros entre o Governo e os diferentes partidos de Esquerda e o PAN nos próximos dias (ver texto em baixo), as reuniões com os antigos parceiros da geringonça são determinantes, pois do PCP e do Bloco poderá estar dependente a aprovação do OE de 2020.Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, já sinalizou, com a realização de visitas a unidades hospitalares e a escolas, duas das suas prioridades quanto às matérias que o partido pretende ver inscritas no Orçamento do Estado para o próximo ano. Os bloquistas querem que haja um reforço do investimento do Estado em ambos os setores.Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, também já fez saber que o OE terá de acudir aos serviços públicos, particularmente na Saúde e na Educação, mas também à melhoria dos transportes públicos. Junto de António Costa, os comunistas não abrirão mão destas reivindicações.O primeiro-ministro, António Costa, inicia esta terça-feira um conjunto de reuniões com os partidos à esquerda do PS e com o PAN, no âmbito da preparação do próximo Orçamento do Estado, que deverá ser entregue no Parlamento a 15 de dezembro.Representantes do PAN, PEV e Bloco de Esquerda serão os primeiros a reunir-se em São Bento com o líder do Governo. Na quarta-feira António Costa receberá uma delegação do PCP, enquanto o Livre deverá encontrar-se com o primeiro-ministro na quinta-feira.