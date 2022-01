A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, defendeu este sábado a urgência de um acordo para que “os salários e direitos do trabalho sejam levados a sério”, considerando a externalização e o trabalho temporário “um dos processos mais nocivos” em curso.





Antes de participar num comício em Aveiro, Catarina Martins encontrou-se com trabalhadores das cantinas escolares, no Porto, pessoas com “anos de trabalho” que “não saem do salário mínimo” e “sempre que há uma pausa letiva ficam sem contrato e têm de ir para o desemprego”. “Está aqui o exemplo de porque é que os salários são tão baixos, está aqui a prova de porque é que é tão importante um acordo para que os salários e os direitos do trabalho sejam levados a sério”, apelou.