BE pede explicações ao Governo sobre morte de recém-nascido

O Bloco de Esquerda (BE) pediu esta quarta-feira explicações ao Governo relativamente à morte do recém-nascido filho da grávida transferida do Algarve para o hospital Amadora-Sintra, e pediu acesso às conclusões dos inquéritos às circunstâncias em que aconteceu.Num requerimento assinado pelo deputado Moisés Ferreira, o grupo parlamentar do BE pede ao Governo "as conclusões e o relatório do inquérito que vier a ser aberto à morte do recém-nascido no Hospital Fernando da Fonseca depois de transferido pelo Hospital de Faro por, alegadamente, falta de incubadoras".No texto, o bloquista refere que "há, antes de mais, que lamentar profundamente o falecimento deste recém-nascido e que deixar uma mensagem de pesar e de solidariedade à família".Já o Ministério Público, o Centro Hospitalar do Algarve e o Hospital Amadora-Sintra decidiram abrir inquéritos à circunstâncias da morte deste bebé.Na ótica do BE "também há que acionar os mecanismos inspetivos, nomeadamente a Inspeção Geral das Atividades em Saúde [IGAS], para que se audite e investigue a correção ou não das decisões e procedimentos tomados".Salientando que "se devem averiguar as circunstâncias desta morte", o deputado Moisés Ferreira questiona "qual a razão para a grávida não ter sido intervencionada em Faro, hospital onde se dirigiu" e porque foi "transferida para quase 300km de distância", querendo saber se " foi a falta de meios ou de profissionais que determinou esta decisão" e se "a transferência teve impacto no desfecho deste caso"."O Bloco de Esquerda considera que o Ministério da Saúde deve acionar as entidades inspetivas para que estas e outras questões sejam respondidas. E requer ainda que as conclusões do relatório, assim que existam, sejam enviadas ao grupo parlamentar", refere o requerimento destinado a esse ministério.O Bloco assinala que "Portugal é um dos países do mundo com melhores indicadores de saúde materno-infantil"."É assim que queremos que continue, como um dos melhores. Por isso é preciso averiguar toda esta situação para detetar erros e problemas", vinca o partido.Ao mesmo tempo, o BE colocou também uma pergunta ao Ministério da Saúde, reforçando a questão se a tutela vai "acionar as entidades inspetivas competentes" e "por que razão não o fez antes".Para o deputado Moisés Ferreira, que também assina este texto, é importante saber igualmente quando é que o Governo "terá as conclusões do inquérito, nomeadamente o que vier a ser aberto pela IGAS".Fonte oficial do Ministério da Saúde disse à agência Lusa que continua a "acompanhar a situação junto dos hospitais, aguardando os resultados das diligências de averiguação em curso".