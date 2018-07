Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

BE preocupado com alegadas descargas ilegais no rio Balsemão

Águas ficaram com "cor acastanhada" e um "odor pérfido e nauseabundo".

O núcleo concelhio de Lamego do BE mostrou-se esta segunda-feira preocupado com alegadas descargas ilegais de efluentes no rio Balsemão, que deixaram as águas com uma "cor acastanhada" e um "odor pérfido e nauseabundo".



Em comunicado, o BE refere que o rio Balsemão, "que passa pela cidade de Lamego e desagua na margem esquerda do rio Varosa, infelizmente não parece ser exceção à poluição generalizada que se tem encontrado em cursos de água um pouco por todo o país".



Isto porque, segundo o BE, nos últimos dias se verificaram "alterações significativas nas características da água, observáveis pela cor acastanhada e pelo odor pérfido e nauseabundo, junto ao Bairro da Ponte".



Esta segunda-feira de manhã, elementos do BE deslocaram-se ao local, tendo constatado as características da água "no preciso momento em que estaria a decorrer uma descarga".



Atendendo a "esta situação anómala, lamentável e preocupante", foram acionados "todos os meios de denúncia", tendo sido formalizada "uma queixa junto das autoridades competentes para que se proceda à análise da qualidade da água e à identificação do problema e da origem", refere.



"Confirmando-se a situação de crime ambiental, lutaremos até às últimas consequências para que os autores sejam severamente punidos", garante o BE.



No entender da estrutura partidária, poderá estar em causa "não só um crime ambiental, mas também a saúde pública" e, portanto, apela ao município "para que, em conjunto com as autoridades de saúde, use os meios à disposição para diagnosticar e resolver o problema o mais rapidamente possível".



O BE recorda que "esta questão da poluição no rio Balsemão e noutros cursos de água é já uma problemática recorrente no concelho, seja neste mesmo local (geralmente no inverno), no rio Coura (mais evidente nas localidades de Medelo e Lages) ou em Cambres".