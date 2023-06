BE quer ouvir Fernando Medina e secretário de Estado sobre certificados de aforro

O BE pediu esta segunda-feira a audição parlamentar urgente do ministro Fernando Medina e do secretário de Estado das Finanças sobre a suspensão de emissão de certificados de aforro da série E e comercialização de uma nova com juros inferiores.

Os bloquistas citam dados do Banco de Portugal para salientar que Portugal é "o segundo país da Europa com juros mais baixos nos depósitos bancários, longe dos 2,77% que já oferecia França", e que as taxas de juro dos novos depósitos a prazo estavam em 0,9% em Portugal.

"Temos, portanto, uma banca que lucra dez milhões de euros por dia, que cobra juros às pessoas que pagam crédito à habitação, com taxas de juros varáveis a subirem de mês para mês, mas que não quer remunerar a poupança dessas mesmas pessoas", critica o BE, considerando que são estes dados que ajudam a explicar a fuga dos depósitos bancários.