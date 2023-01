BE quer ouvir João Galamba no parlamento sobre limitações no serviço da Transtejo/Soflusa

O BE pediu esta terça-feira a audição parlamentar urgente do ministro das Infraestruturas, João Galamba, para esclarecer as "limitações e disrupções na travessia do Tejo por parte da Transtejo/Soflusa".

Num requerimento a que a agência Lusa teve acesso e dirigido ao presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, os bloquistas referem que "a Transtejo/Soflusa anunciou que a ligação fluvial entre Barreiro e Lisboa estará sujeita a limitações até 10 de fevereiro, justificando essa situação com as limitações da frota em consequência do abalroamento sofrido pelo navio Gil Vicente em 04 de janeiro".

"Assim, a Transtejo/Soflusa afirma que não é possível garantir a realização de todas as carreiras previstas aos 'dias úteis'", acrescenta-se.