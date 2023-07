O PS já avisou que vai votar contra se o BE insistir em requerer a audição da presidente do Banco Central Europeu (BCE) em comissão parlamentar, depois de esgotada a hipótese de Christine Lagarde ir ao plenário, conforme foi proposto pelo BE na conferência de líderes. Perante a rejeição imediata do PS, o líder da bancada do BE, Pedro Filipe Soares, anunciou que iria chamar a presidente do BCE à comissão.No entanto, fonte do PS recusou a ideia: “Não escrutinamos instituições europeias. Não é essa a forma de nos relacionarmos com as instituições europeias”. O BE queria ouvir a presidente do BCE sobre a política de aumento das taxas de juro.