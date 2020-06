BE quer que Governo não descarte hipótese de controlar a gestão da Efacec

O Bloco de Esquerda quer que o Governo não descarte a hipótese de vir a controlar da Efacec, empresa "estratégica a nível nacional", bem como para a região e para o Porto", disse esta segunda-feira o deputado José Soeiro.

"O Governo deve empenhar-se em garantir o futuro da empresa e não descartar a hipótese de assumir o controlo público da Efacec, participando se necessário no seu capital, mas assumindo a gestão. Apoiamos a participação direta do Estado numa empresa estratégica para Portugal e muito importante para o Norte e para o Porto, tendo o Governo poder e controlo", disse José Soeiro.

O deputado falava à agência Lusa após ter reunido esta tarde com trabalhadores representativos das várias vertentes da Efacec, tendo constatado que a grande preocupação atual dos funcionários se prende com o seu futuro e com o desconhecimento sobre se existe ou não um investidor para assumia a parte de Isabel dos Santos que saiu na sequência do caso Luanda Leaks.

"Os trabalhadores continuam a não ter informação sobre o ponto de situação sobre a existência ou não de um investidor novo", referiu o deputado bloquista.

Soeiro, que participou na reunião com a deputada Isabel Pires, descreveu, ainda, que "a maioria dos trabalhadores está em ?lay-off', ainda que ativadas várias vertentes desta ferramenta" e exigiu ao Governo "um acompanhamento mais próximo desta empresa e sejam garantidos os postos de trabalho".