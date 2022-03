BE quer sobretaxa sobre empresas para apoiar famílias mais vulneráveis

A coordenadora do BE defendeu este sábado a criação de uma sobretaxa para as empresas que têm lucrado com o aumento dos preços da energia devido à guerra na Ucrânia, e que sirva para apoiar as "famílias mais vulneráveis".

Numa sessão em Lisboa "pela paz e pelo fim à invasão da Ucrânia", Catarina Martins alertou que, se para as pessoas a crise energética "é o frio ou dinheiro que não chega para as conta do mês, para as petrolíferas a crise energética tem sido uma festa".

"Queremos uma sobretaxa que traduza estes sobrelucros das elétricas em apoio direto às famílias mais vulneráveis e à tarifa que pagam na sua eletricidade. E queremos estabelecer um preço máximo para a eletricidade que é produzida a gás", defendeu.