BE reclama de atraso na criação da terceira escola secundária na Feira

O BE quer que o Governo avance com a instalação de mais ensino secundário em Santa Maria da Feira, reclamando do atraso da instalação de mais uma escola com aquele ciclo de escolaridade num concelho com 213 metros quadrados.

Em causa está a promessa de que o ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade) seria instalado na Escola EB 2,3 de Paços de Brandão, naquele concelho do distrito de Aveiro, como constava do projeto que o Bloco de Esquerda (BE) levou à Assembleia da República em junho de 2019 e que foi aprovado também com os votos a favor do PSD, PEV e PAN, e as abstenções do PS e CDS-PP.

"Não só ainda não foi instalado ali o ensino secundário, como esse objetivo tem vindo a ser bloqueado pela DGEstE [Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares]. A direção do agrupamento a que pertence a EB 2,3 de Paços de Brandão continua a querer avançar com a implementação do ensino secundário, mas não tem tido autorização para tal. Segundo o que nos foi dito, por várias vezes a DGEstE não deu provimento a esta intenção por considerar que não existem instalações para tal", diz hoje o BE em comunicado.

O partido já questionou o Ministério da Educação sobre o assunto e aguarda agora que a tutela indique "quais as razões para ainda não se ter avançado com o ensino secundário em Paços de Brandão conforme o projeto aprovado por larga maioria" no parlamento.

O BE também quer saber porque é que "não se avançou ainda com a ampliação das instalações da escola" para a adaptar ao alargamento, se está a ser considerada a "hipótese de utilização de instalações contíguas" e qual o motivo do atraso no arranjo do "ginásio que se encontra a precisar urgentemente de manutenção".

Realçando que num concelho com 140.000 habitantes duas escolas secundárias públicas "é manifestamente insuficiente", o BE defende que essa carência "foi provocada por um contrato de associação que existia no concelho" com um colégio semiprivado, mas salienta que essa parceria já terminou há alguns anos, pelo que "não há agora nenhuma justificação para o não investimento decidido" por maioria parlamentar.

O partido reconhece que a escolaridade secundária no liceu de Paços de Brandão obrigará a obras, mas, mesmo sobre esse aspeto concreto, garante que "a situação é de fácil resolução, uma vez que existe muito terreno disponível no próprio perímetro da escola, o que permite a ampliação da mesma".

Além disso, há ainda "uma hipótese de recurso que passa pela utilização de instalações contíguas para ali se colocar em funcionamento pelo menos duas turmas de ensino secundário". Para isso, diz o BE, bastará a ação do Ministério da Educação, da parte do qual "continua a existir apenas silêncio".