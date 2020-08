BE só negoceia orçamento de 2021 quando PS cumprir o que acordou para 2020

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse hoje não ser possível negociar o próximo Orçamento do Estado sem que antes o PS cumpra o que acordou para o atual.

"Não é possível começarmos a negociar o próximo Orçamento do Estado sem o PS cumprir sequer o que já foi acordado para o último Orçamento de Estado. Seja no fim do fator de sustentabilidade para as profissões de desgaste rápido como a vossa, seja nas contratações que o SNS [Serviço Nacional de Saúde] precisa para poder responder à covid-19, sem deixar de responder a tudo mais que a população precisa", afirmou.

A dirigente do BE comentava, em Penafiel, a entrevista do primeiro-ministro, publicada hoje no "Expresso", na qual o António Costa diz pretender negociar o próximo orçamento com os partidos de esquerda.