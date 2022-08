Biden recebe elogios e também críticas pela morte do líder da Al-Qaida no Afeganistão

O presidente norte-americano Joe Biden está a ser elogiado pelo ataque de 'drone' que matou o líder da Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, mas também criticado pelo facto de o terrorista ter sido encontrado no Afeganistão.

A morte de um dos terroristas mais procurados pelos Estados Unidos, que ajudou a planear os ataques do 11 de setembro, aconteceu pouco antes de ser completado um ano desde a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão. A operação foi considerada desastrosa e levou ao regresso dos talibãs ao poder.

"Esta é uma grande conquista do presidente Biden para levar à justiça um dos terroristas mais procurados do mundo, que ajudou a orquestrar o assassinato a sangue frio de milhares de nova-iorquinos no 11 de setembro", disse o líder maioritário do Senado, Chuck Schumer, em comunicado.