Biden refere que a NATO está a fortalecer-se em "terra, mar e ar"

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse esta terça-feira que a "unidade transatlântica" é "a maior força" contra a Rússia e que a NATO está a fortalecer-se em "terra, mar e ar" para responder a ameaças.

Biden falava ao lado do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, no final de um encontro entre os dois à chegada do Presidente norte-americano a Madrid para participar na cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), que decorre na quarta e na quinta-feira na capital espanhola.

Esta será uma "cimeira verdadeiramente histórica", que ocorre num "momento chave" para a NATO, depois da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro passado, afirmou Biden.