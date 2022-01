A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, reforçou esta quarta-feira a mensagem do partido em entrevista à CMTV, enquanto confrontou o que António Costa tem andado a pedir: uma maioria do PS. Para a líder bloquista, “o PS só quer uma maioria absoluta para impedir as mudanças fundamentais no Serviço Nacional de Saúde [SNS] e na lei do trabalho”.