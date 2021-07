Bloco apresenta candidato mais novo do País a uma Junta de Freguesia. Tem 18 anos

O Bloco de Esquerda, através da Assembleia Concelhia de Santa Maria da Feira, aprovou o nome de Eduardo Couto para encabeçar a lista candidata pelo partido à Assembleia de Freguesia de Fiães.Eduardo Couto tem apenas 18 anos e é, assim, o mais jovem candidato de todo o País a uma Junta de Freguesia.Apesar de tenra idade, adianta o Bloco de esquerda em comunicado, que o jovem candidato "tem um longo percurso de ativismo e militância".Eduardo Couto é estudante de Licenciatura em Educação Social na Escola Superior de Educação, no Politécnico do Porto, desempenha funções na Comissão Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda de Santa Maria da Feira e na Distrital de Aveiro do partido, sendo ainda fundador da Marcha LGBTI+ de Aveiro e da Associação ATEP de defesa da Escola Pública.