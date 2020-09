Bloco central acusado de traição parlamentar

Bloco, PCP e CDS acusam o bloco central, formado por PS e PSD, de terem forçado a aprovação, em julho, com os votos contra das restantes bancadas, de uma norma do novo regimento do Parlamento que dá mais tempo de intervenção aos maiores partidos, PS e PSD, na generalidade dos debates em plenário. "É um desrespeito pela tradição parlamentar de igualdade de tratamento", afirmou aoo líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares.Antes, todas as bancadas tinham direito a três minutos cada. Desde o início da sessão legislativa, passou a aplicar-se a nova regra, ficando PS e PSD com cinco minutos cada, BE e PCP com quatro e os restantes com três. O deputado do PCP, António Filipe, "não quer fazer disto um cavalo de batalha", mas defende que "a regra anterior era melhor". Também o líder parlamentar do CDS, Telmo Correia, diz que "esta mudança lamentável é um ataque à vivacidade e ao escrutínio do Parlamento". Pedro Filipe Soares acrescenta ainda que "esta desigualdade também vai chegar às comissões".O deputado do PS, Pedro Delgado Alves, rejeita as acusações, esclarecendo que "nenhum partido perdeu tempo de intervenção". "Injusto era quando um grupo parlamentar com dois ou três deputados tinha o mesmo tempo que uma bancada com mais de 100 deputados", reforça a deputada do PSD, Catarina Rocha Ferreira.u As deputadas não inscritas, Joacine Katar Moreira, ex-Livre, e Cristina Rodrigues, ex-PAN, sentem-se excluídas das novas grelhas, uma vez que não gozam do mesmo direito que os deputados únicos que têm um minuto de tempo de intervenção em cada debate em plenário. As deputadas só podem intervir, durante um minuto, em cinco debates ao longo de uma sessão legislativa. Por isso, já pediram ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, para corrigir aquilo que dizem ser um "retrocesso".