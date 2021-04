O PS e o PSD, o chamado bloco central, continuam em queda nas intenções de voto, de acordo com o barómetro de abril dapara o. Os socialistas mantêm a liderança com 36,2%, mas com menos 1,4 pontos percentuais face ao mês anterior. Já os sociais-democratas recuam três décimas e recolhem a simpatia de 23,3% dos inquiridos.