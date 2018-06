Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bloco central trama professores

Contagem integral do tempo de serviço cai por terra.

Por Salomé Pinto | 01:30

É um volte-face no discurso do PSD sobre o conflito entre o Governo de Costa e os professores. Depois de ter acusado o Executivo socialista de "enganar os professores" quando "prometeu e não cumpriu" contar todo o tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira, agora o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, admite chumbar a iniciativa de cidadão que quer levar a contagem total do tempo de serviço dos professores ao Parlamento.



Primeiro, Negrão começou por dizer: "Aguardamos informações do Governo, que tem de explicar porque é que prometeu uma coisa e agora vem dizer que não tem dinheiro. Tem de explicar porque é que é uma situação extraordinária." Nas jornadas parlamentares do PSD, na Guarda, o líder parlamentar social-democrata acabou por admitir que se a justificação do Governo for convincente, o PSD apoiará o Executivo. Mas impõe uma condição: "O Governo tem de pedir desculpa aos professores."



Em causa estão nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado até este ano e cuja contabilização o atual Governo diz "nunca" ter prometido aos sindicatos. Esse não tem sido o entendimento do PSD. O vice-presidente do partido, David Justino, já tinha defendido que "o tempo de carreira dos docentes deve ser respeitado".



Agora, o discurso de Fernando Negrão parece mais conciliador, reforçando a possibilidade de um novo bloco central, entre PS e PSD, que já deu os primeiros passos com os acordos para a descentralização e a distribuição de verbas do próximo quadro comunitário de fundos (2021-2027).



Jornadas a meio gás sem Hugo Soares

Arrancaram, ontem, na Guarda, as primeiras jornadas parlamentares do PSD sob a liderança de Rui Rio. Dos 89 deputados que compõem a bancada, apenas 40 marcaram presença. Pelo meio-dia, a sala ainda estava a meio gás e assim ficou até ao fim das intervenções de Álvaro Amaro, Carlos Peixoto e de Fernando Negrão. Todos acusaram o Governo de ter "falhado nas políticas para o interior e para a saúde e no combate aos incêncios". Hugo Soares, ex-líder parlamentar, afastado por Rio e o rosto da oposição interna, foi uma das ausências notadas.