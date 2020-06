Bloco de Esquerda admite luz verde para novo Orçamento Suplementar

O Bloco de Esquerda (BE) admitiu este domingo dar luz verde ao Orçamento Suplementar que será entregue pelo Governo esta semana, com as novas contas para lidar com os efeitos da pandemia. "O BE deverá viabilizar o Orçamento Suplementar. O sentido do voto dependerá do aprofundamento de medidas", explicou Catarina Martins. Já o PCP diz que a resposta do Governo é ainda "insuficiente".Com o chumbo fora de cena, os bloquistas estão agora entre a abstenção e a aprovação. E o último cenário fica dependente de um caderno de encargos: contratação de profissionais para o Sistema Nacional de Saúde (SNS), alargamento dos critérios para acesso ao subsídio de desemprego, extensão dos apoios de emergência e revisão do regime de layoff."O Governo tem ainda tempo e possibilidade de ir mais longe" porque o Bloco "mantém as vias negociais abertas", reforçou a coordenadora do BE, sobre o novo mecanismo de apoio às empresas anunciado pelo Governo na semana passada.Apesar de não levantar o véu sobre o sentido de voto comunista no Orçamento Suplementar, Jerónimo de Sousa reforçou que a resposta do Governo é "limitada e insuficiente". "Ficou aquém na resposta que se exigia para combater o vírus dos despedimentos e do desemprego", afirmou no primeiro comício em tempos de pandemia, realizado este domingo em Lisboa.O salário pago a 100% para os trabalhadores em layoff será uma das frentes de batalha do PCP, porque considera que a medida é "não apenas justa para quem está disponível para trabalhar a tempo inteiro como para não aprofundar a recessão". Jerónimo de Sousa insistiu ainda num "reforço imediato em 25%" do orçamento do SNS, medida que faz parte de um plano apresentado pelo PCP e que o secretário-geral promete "tudo fazer para ver concretizado".