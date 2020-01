Bloco de Esquerda admite votar contra o Orçamento de Estado

Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, admitiu este sábado a possibilidade de votar contra o Orçamento de Estado de 2020, afirmando que "não há condições para o partido votar a favor".Numa conferência de imprensa, a líder do BE marcou esta posição lembrando que ainda decorrem negociações entre o partido e o Governo.

"A Mesa Nacional regista que estão em curso ainda negociações entre o Bloco de Esquerda e o Governo do Partido Socialista e achou por bem não interromper esse processo negocial. A Mesa Nacional decidiu, por isso, mandatar a Comissão Política para prosseguir o processo negocial que vai permitir ao longo da próxima semana e ainda antes de sexta-feira verificar se há algum caminho possível para matérias orçamentais fundamentais que o Bloco de Esquerda propõe. Se houver esse caminho o BE poderá abster-se e viabilizar o OE. No entanto, se estas negociações não derem esse caminho necessário o BE votará contra o OE 2020", refere Catarina Martins.

