Bloco de Esquerda apela ao "reforço da vacinação" para combater nova vaga de Covid-19

"Continuar o reforço da vacinação pode ser a chave para combater a nova vaga da pandemia", disse a líder do Bloco que considera que não é possível continuar a adiar a resposta a cuidados não Covid nos hospitais.



Quanto a um plano de medidas mais alargado, para dois meses e meio, Catarina Martins respondeu aos jornalistas que "a constituição dá o conforto de saber que as medidas podem ser adotadas a qualquer momento".

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, garantiu esta terça-feira depois da reunião com o Primeiro-Ministro António Costa que continua a ser preciso reforçar o SNS para combater a pandemia.Para a bloquista, é preciso também não antecipar já as medidas que o Governo poderá tomar para combater o aumento de casos de Covid-19 no País.Catarina Martins disse também que a vacinação é muito importante, mas que é preciso aguardar recomendação para saber se é possível ou não vacinar crianças menores de 12 anos.