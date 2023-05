Bloco de Esquerda aponta "absoluta degradação" e acusa Costa de "perder tempo" que o país não tem

A coordenadora do BE acusou esta terça-feira o primeiro-ministro de estar a "perder tempo" que o "país não tem" em vez de fazer uma reorganização do Governo, criticando "a absoluta degradação" e o silêncio sobre "os problemas políticos" do executivo.

"Julgo que foi uma surpresa para todo o país ouvir hoje o primeiro-ministro de Portugal a fazer uma declaração solene sobre uma coboiada do Ministério das Finanças e não dizer uma palavra sobre os problemas políticos do Governo. É sinal de uma absoluta degradação ou se quiserem é a maioria absoluta como ela própria", disse Catarina Martins aos jornalistas em reação à decisão anunciada por António Costa de não aceitar o pedido de demissão de João Galamba do cargo de ministro das Infraestruturas.

Para Catarina Martins, o primeiro-ministro "decidiu perder tempo" que "o país não tem ", considerando que "o que era preciso era uma reorganização do Governo", não apenas dos "ministros descredibilizados", mas da própria política do executivo.