Bloco de Esquerda considera que falta ainda "quase tudo" a Portugal e pede mais democracia

O Bloco de Esquerda defendeu esta segunda-feira que a revolução do 25 de Abril "não é um património a ser velado com zelo, mas um legado para iluminar as contradições do presente", considerando que em 2022 falta ainda "quase tudo" a Portugal.

Nas cerimónias dos 48 anos do 25 de Abril, que decorrem na Assembleia da República, o deputado do BE José Soeiro fez um discurso marcado pela defesa dos direitos dos portugueses, alegando que os bloquistas não olham para a "democracia como um protocolo sem conteúdo de igualdade".

"A Revolução não é um património a ser velado com zelo, mas um legado para iluminar as contradições do presente", defendeu.