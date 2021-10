PS alerta que votar contra OE2022 "significa que o salário mínimo não aumenta 40 euros este ano"

A Assembleia da República vota esyta quarta-feira o Orçamento do Estado na generalidade. As negociações continuam esta terça-feira e partidos como o BE e o PCP permanecem com intenções de votar contra o documento apresentado pelo Governo.

Em debate no Parlamento, Ana Catarina Mendes considera que "uma negociação não é uma cedência" e que "votar contra o Orçamento significa que o salário mínimo não aumenta 40 euros este ano".





Pedro Filipe Soares, do, acredita que o Governo "ainda está a tempo" de mudar a negociação, mas alerta que opara tal.O deputado disse ainda que "não há uma aproximação séria por parte do Governo, porqueAna Catarina Mendes, deputada do Partido Socialista, rebateu as acusações do Bloco avisando que "tudo o que os portugueses não precisam é de uma crise política".

No debate, João Oliveira, deputado do PCP, mostrou que o seu partido não está tão disponível a negociar como o BE explicando que "não acredita em respostas que durante meses não foram possíveis de obter".



O deputado comunista salienta ainda que o PCP foi "até ao limite do esforço por soluções, mas não é possível dar respostas que o Governo não quer dar".



Ainda assim, João Oliveira considera que "está nas mãos do Governo" dar as tais respostas que até agora ainda não surgiram e alerta que a discussão do Orçamento não pode ser transformada na "pressão de um qualquer partido".





A socialistapara criar riqueza" e para que "os direitos dos cidadãos não sejam cortados".conclui dizendo que o documento apresentado pelo Governo e em discussão, visto que, "reforça o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública" e tem uma "resposta forte ano combate à pobreza infantil".